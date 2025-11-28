Habipler-Arnavutköy Yolunda İSKİ'nin 7. Kez Kazı Çilesi

Bölge trafiği kilitlendi, sürücüler mağdur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), Habipler-Arnavutköy yolunda aynı noktada 7. kez yaptığı kazı çalışması sürücüleri çileden çıkardı. Çalışma, bölgenin en yoğun güzergahlarından birini adeta durma noktasına getirdi.

İSKİ’nin daha önce 6 kez kazıp kapattığı aynı noktada tekrar kazı yapması nedeniyle ulaşım aksadı; sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Trafikte saatlerce bekleyen vatandaşlar, İBB’nin plansız çalışma yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu mağduriyet nedir? Arnavutköy eski Arnavutköy değil ki. Yaşayan nüfusa bak, gelişe gidişe bak. Bu mağduriyeti çekmek zorunda değiliz. İşten güçten geliyoruz. Saat kaç olmuş, eve gidemedik" dedi.

Başka bir sürücü de yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: "3-4 gündür biz bu yolda gidemiyoruz evimize. Hiçbir şekilde memnuniyetimiz yok. Bizi mahvetti bu durum. Saat 18.00’de işten çıkıyoruz, saat 21.00-22.00’de evimize gidiyoruz. Çok şey var söylenecek ama söylemiyorum bile".

Vatandaşların şikayetleri, bölgedeki yoğunluk ve yaşanan gecikmelerin altını çiziyor; yetkililerden düzenleme ve bilgilendirme talepleri yükseliyor.

