Habur Gümrük Kapısı'nda Kaçakçılık: 3 Şahin ve 2 Makak Maymunu Ele Geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda yasa dışı ticarete konu 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi; canlılar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:03
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin operasyonunda nesli tehlikede türler bulundu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticarete konu edilen 3 şahin ile 2 makak maymunu'na el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla operasyonlar devam ediyor. Olay, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha devriyesi ve risk analizi sonucu ortaya çıkarıldı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemede, şüpheli bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin ile şüpheli bir tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaylara ilişkin olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

