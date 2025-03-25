Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Uyarıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hac vizesi olmadan yola çıkanların ulaşım, konaklama ve beslenme sorunları yaşadıklarını belirtti. Alpaslan, bu durumun ciddi sağlık problemlerine ve hatta ölüm tehlikesine yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca, hac vizesi ile seyahat etmeyenlerin Suudi Arabistan tarafından idari ve mali yaptırımlara maruz kalabileceği ve sınır dışı edilebileceği uyarısında bulundu.

Hac İbadeti İçin Güçlü Organizasyon Gerek

Bakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1979'dan beri hac organizasyonu düzenleyerek, vatandaşların sağlık ve güvenlik şartları altında hac yapmalarını sağladığını ifade etti. Alpaslan, Diyanet İşleri ve yetkili seyahat acentelerinin hizmet kalitesini sürekli artırma çabası içinde olduğunu söyledi.

Kota Uygulaması ve Kura Süreci

Dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri olan hac yolculuğunun güvenliği için her ülkeden belirli sayıda kişiye hac vizesi verildiğini dile getiren Alpaslan, Türkiye için belirlenen yılda yaklaşık 85 bin vatandaş için kota tahsis edildiğini söyledi. Hacca gidebilmek için öncelikle bu kotaya kura yoluyla dahil olmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Yetkisiz Şirketlere Dikkat!

Alpaslan, 2024 hac sezonu öncesinde yetkisiz şirketler aracılığıyla hac vizesi olmadan seyahat edenlerin sıkıntı yaşadığını belirtti. Suudi Arabistan yönetimi, hac vizesi dışındaki yollarla Mekke'ye giriş izni vermeyeceğini net bir şekilde iletti. Bu bağlamda Alpaslan, "Kurasız hac vaadinde bulunanlara kesinlikle inanılmamalıdır," uyarısında bulundu ve yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı ya da yetkili seyahat acentelerinin düzenlediği organizasyonların tercih edilmesi gerektiğini ekledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.