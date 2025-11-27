Hacettepe ve Sabri Ülker Vakfı, 'Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı'nı Açtı

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı iş birliğiyle uygulama alanı açıldı

Gıdaya ilişkin güvenilir bilgiyi topluma ulaştırma misyonuyla faaliyet gösteren Sabri Ülker Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attı. Öğrenciler ve üniversite personelinin dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesini desteklemek, kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü iş birliğiyle oluşturulan Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı kullanıma açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, vakıf yönetimi ve bilim kurulu üyeleri, Bakanlık yetkilileri, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Vakfın hedefi: Bilgi kirliliğiyle mücadele ve gıda okuryazarlığını yaygınlaştırmak

Etkinlikte konuşan Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı'nın 15 yıldır toplumun dengeli beslenme ve gıda hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak hedefiyle çalıştığını vurguladı. İçöz, yakın zamanda düzenlenen 5’inci Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı gibi girişimlerle sürdürülebilir toplum sağlığı hedeflerine katkı sunduklarını belirtti.

Dr. Talat İçöz'ün sözleri şöyle:

Toplumsal refahın en önemli bileşenleri olan sağlık, gıda ve beslenme alanındaki sürdürülebilir projelerimizin odağında bilgi kirliliğiyle mücadele ve gıda bilincini artırmak var. Gıda okuryazarlığı arttıkça, bilgi kirliliğinin azalacağına, bilinçli tercih yapılmasının kolaylaşacağına inanıyoruz. Açılışını yaptığımız ‘Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı’nı da bu konuda saha etkinliğimizi artıracak bir platform olarak kurguladık. Toplum sağlığına yönelik iyi uygulama örneklerinden birini oluşturacak bu alan, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve personelinin dengeli beslenme konusunda bilinçlenmelerini desteklerken, kronik hastalıkların önlenmesine de katkı sağlayacak. Bu alanda yürütülecek eğitim, danışmanlık, etkinlik, dijital içerik ve atölye çalışmaları, ülkemizde gıda okuryazarlığının yaygınlaşmasına dönük yenilikçi bir model oluşturacak.

Uygulama alanının kapsamı ve hedef kitlesi

Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi) alanın Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde, günlük yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verilen bir noktada açıldığını aktardı. Demirel, alanda yıl boyu devam edecek eğitim, danışmanlık ve atölye çalışmalarının öğrenciler, üniversite personeli ile danışan ve hasta yakınlarına yönelik sürdürülebilir ve güncel içerikler sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı ise iş birliğinin, öğrencilerin, hizmet alanların ve personelin sağlık yolculuklarına liderlik etmelerinde, toplumsal farkındalığın artmasında ve daha sağlıklı toplumlar inşa edilmesinde anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran açılışta Sabri Ülker Vakfı ile yapılan iş birliğinin halk sağlığını iyileştirmeye yönelik adımlar atmak bakımından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Güran'ın ifadesi: Sıhhiye Kampüsü’nde hayata geçirilen bu uygulama alanının, öğrencilerimiz ve personelimiz için önemli bir farkındalık kaynağı olacağına inanıyorum. Bu değerli katkı ve iş birliği için Sabri Ülker Vakfı’na teşekkürlerimi sunuyorum

Açılış etkinlikleri

Açılışın ardından öğrencilere yönelik bir beslenme bilimi bilgi yarışması düzenlendi. Ayrıca akademisyenlerin, öğrencilerin ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla ünlü şef Rafet İnce ile 'Tabakta Sağlık Atölyesi' gerçekleştirildi.

Sabri Ülker Vakfı'nın Sağlıklı Yaşam Merkezi öncülüğünde hayata geçirilen bu uygulama alanı, eğitim, danışmanlık, etkinlik, dijital içerik ve atölye çalışmalarıyla ülke çapında gıda ve beslenme okuryazarlığının yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

