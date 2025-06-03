Hacı Adayları Arafat Öncesi Harem-i Şerif'te İbadet Ediyor

Mekke – Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Müslüman hacı adayları, yarın Arafat'a gitme hazırlıklarını sürdürürken, Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) ibadetlerini icra ediyor.

Hacı adayları, Harem-i Şerif'e ulaşarak, Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say gerçekleştiriyorlar. İbadetlerinin yanı sıra namaz kılıyor, dua ediyor ve zemzem suyundan içiyorlar.

Aynı zamanda, Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan say ibadetine katılanlar, gündelik kıyafetleriyle Mescid-i Haram'ın çeşitli katlarında ve dış avlusunda namaz kılmaya, tavaf yapmaya ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyorlar.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde hacı adaylarının yoğun bir şekilde zaman geçirdiği, en çok tercih edilen yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hac yolcuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'te hemen hemen tüm bölümlerde hacı adaylarının yoğunluğu gözlemleniyor.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Hac yolcuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde hacı adaylarının yoğunluğu yaşanıyor.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Hac yolcuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde hacı adaylarının yoğunluğu yaşanıyor.