Hacı Adayları Kurban Bayramı Öncesi Son Cuma Namazını Kabe'de Kıldı

Mekke, hac ibadeti için toplanan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe’de büyük bir coşkuyla kıldı.

Hac yolculuğunun heyecanını yaşayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik ve servis durdurmaları nedeniyle Kabe'ye yürüyerek geldi. Görevliler, hacı adaylarını Harem-i Şerif’e “Nusuk” kartlarıyla tek tek kontrol ederek aldı.

Kabe’ye sabah saatlerinde ulaşan hacı adayları, öncelikle tavaf gerçekleştirdi. Kabe’deki kalabalık nedeniyle, görevliler hacı adaylarını Mescid-i Haram çevresindeki boş alana yönlendirdi. İç ve dış avluya alınan hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur’an-ı Kerim okumaya devam etti.

Ayrıca, bazı hayırseverler, saf tutan hacı adaylarına cuma namazı öncesinde hurma ikram etti. Dış avluda kalabalıkta kalan bazı hacı adaylarının ise sıcaktan korunmak için şemsiye kullandığı gözlemlendi.

Arafat Yolculuğu Başlıyor

Hacı adayları, Arafat ziyareti için 4 Haziran Çarşamba günü yola çıkacak. Arafat’a gitmeden önce Kabe’de namaz kılmaya ve tavaf yapmaya devam eden hacı adayları, bulundukları imkanlarla umre ibadetlerini de yerine getiriyor. Arafat'ta vakfeye durduktan sonra Mina ve Müzdelife’deki vazifelerini yerine getirecekler.

Hacı adaylarının 24 saati burada geçirdikten sonra, şeytan taşladıktan sonra 6 Haziran Cuma günü kurbanlarını keserek hac vazifelerini tamamlamış olacaklar.

Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu ve servislerin durdurulması nedeniyle Kabe'ye yürüyerek geldi.

Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu ve servislerin durdurulması nedeniyle Kabe'ye yürüyerek geldi.