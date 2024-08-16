Hacı Bektaş Veli'yi Anarken: TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Vurguları

Hacı Bektaş Veli'yi 753. Yılında Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 753. ölüm yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli'yi andı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa ettiğini belirterek, onun ilim ve irfanının yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğini vurguladı.

Yüzyıllardır Süren Etkisi

Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli için şöyle dedi: "Ebediyete irtihalinin 753. yıl dönümünde, Anadolu erenlerinin piri olan Hacı Bektaş Veli'yi ilk günkü sevgiyle anıyoruz. O, coğrafyamızın manevi mimarlarından biridir ve toplumu bir arada yaşama kültürüne ilham vermiştir." Ayrıca, Hacı Bektaş Veli'nin "Eline, beline, diline sahip ol!" öğüdünün, toplumsal ahlak açısından ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

Mirasın Önemi

Kurtulmuş, "Bu topraklar Ahi Evran'dan Hacı Bayram Veli'ye, Yunus Emre'den Hoca Ahmet Yesevi'ye dek birçok büyük düşüncenin öğretileriyle şekillenmiştir. Bu miras, barış ve kardeşliği daim kılmak için rehberlik etmektedir. Günümüzde ise bu değerlere olan ihtiyacımız her zamankinden daha fazla hissediliyor," dedi.

Son olarak, Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin manevi mirasının ışığının her daim rehberlik edeceğini vurgulayarak, ona olan dileklerini rahmetle ve saygıyla dile getirdi.