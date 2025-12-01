Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi

Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın talebi üzerine, Balya’ya bağlı Hacıhüseyin Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan yıllanmış içme suyu hatlarının değiştirilmesi için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları

Şehrin dört bir yanında sürdürülebilir ve sağlıklı içme suyu sağlama hedefiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, BASKİ ekipleri Hacıhüseyin Mahallesi’nde uzun süredir devam eden arızaları giderdi ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak mahallenin içme suyu sıkıntısını kısa sürede çözdü.

Başkan Akın’ın değerlendirmesi

Ahmet Akın konuya ilişkin, "Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir’imizde yaşayan her bir hemşehrimin isteği, ihtiyacı benim için çok önemli. 20 ilçemizin tümünde sağlıklı içme suyu kaynakları ve güçlü bir altyapı oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü şehirler, sağlam altyapıyla inşa edilir. Eşit ve adil hizmet anlayışımızla tüm ilçelerimizde BASKİ ekiplerimizin koordinasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor."

BASKİ ve muhtarın açıklamaları

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışmayı değerlendirerek, "Küresel iklim krizinin etkisiyle su kaynaklarımız hızla azalıyor. Vatandaşlarımızın bir damla suya dahi ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bizler de sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacıhüseyin Mahallesi’nde yaşanan su sorununu ortadan kaldırdık" dedi.

Muhtar Osman Keçecioğlu ise, "Köyümüz su sıkıntısı çekiyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a durumu iletir iletmez hemen ilgilendi ve işe başlandı. Başkanımızın bu duyarlı yaklaşımı bizleri çok mutlu etti. Mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Balya’nın Hacıhüseyin Mahallesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla bölgedeki su kesintileri sona erdi ve mahalle sağlıklı içme suyuna kavuştu.

