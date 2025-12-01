Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi

Balıkesir Büyükşehir ve BASKİ, Balya Hacıhüseyin Mahallesi’nin ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yeniledi, su kesintileri sona erdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:30
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi

Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın talebi üzerine, Balya’ya bağlı Hacıhüseyin Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan yıllanmış içme suyu hatlarının değiştirilmesi için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları

Şehrin dört bir yanında sürdürülebilir ve sağlıklı içme suyu sağlama hedefiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, BASKİ ekipleri Hacıhüseyin Mahallesi’nde uzun süredir devam eden arızaları giderdi ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak mahallenin içme suyu sıkıntısını kısa sürede çözdü.

Başkan Akın’ın değerlendirmesi

Ahmet Akın konuya ilişkin, "Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir’imizde yaşayan her bir hemşehrimin isteği, ihtiyacı benim için çok önemli. 20 ilçemizin tümünde sağlıklı içme suyu kaynakları ve güçlü bir altyapı oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü şehirler, sağlam altyapıyla inşa edilir. Eşit ve adil hizmet anlayışımızla tüm ilçelerimizde BASKİ ekiplerimizin koordinasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor."

BASKİ ve muhtarın açıklamaları

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışmayı değerlendirerek, "Küresel iklim krizinin etkisiyle su kaynaklarımız hızla azalıyor. Vatandaşlarımızın bir damla suya dahi ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bizler de sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacıhüseyin Mahallesi’nde yaşanan su sorununu ortadan kaldırdık" dedi.

Muhtar Osman Keçecioğlu ise, "Köyümüz su sıkıntısı çekiyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a durumu iletir iletmez hemen ilgilendi ve işe başlandı. Başkanımızın bu duyarlı yaklaşımı bizleri çok mutlu etti. Mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Balya’nın Hacıhüseyin Mahallesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla bölgedeki su kesintileri sona erdi ve mahalle sağlıklı içme suyuna kavuştu.

HACIHÜSEYİN'E YENİ İÇME SUYU HATTI

HACIHÜSEYİN'E YENİ İÇME SUYU HATTI

HACIHÜSEYİN'E YENİ İÇME SUYU HATTI

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı