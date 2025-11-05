Hacılar'da Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Gönüllere Dokunuyor

Hacılar Belediyesi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde düzenli kişisel bakım ve sağlık desteği veriyor.

Projeyle Gelen Destek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sosyal belediyecilikte örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dualarıyla her zaman güç aldığımız hemşehrilerimizin her şartta yanındayız. Özellikle kendi bakımını yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek onlara hizmet veriyoruz. Allah’tan tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Bu süreçte onların yanında olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Başkan Özdoğan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ilçede yürütülen hizmetin sağlık açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yatağa bağımlı olup kişisel bakımını yapamayan, genç veya yaşlı tüm vatandaşlarımıza sağlık ekiplerimizle evlerinde destek veriyoruz. Bu hizmet, hastalarımızın refakatçileri gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor. Amacımız, ilçemizde yaşayan her bireyin yaşam kalitesini artırmak, onların hayatını kolaylaştırmak ve kimseyi yalnız bırakmamaktır."

Sosyal Belediyecilik ve Diğer Hizmetler

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin altyapı, çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşüm gibi çalışmaların yanı sıra sosyal hizmetleri de önemsediklerini söyleyerek, "Bir yandan altyapı, çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşüm gibi projelerle ilçemizi geliştirirken, diğer yandan sosyal belediyeciliği güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yaşlı, engelli veya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek, evde bakım ve kişisel temizlik gibi destekler sağlıyoruz. Belediyecilik sadece taşla, asfaltla sınırlı değildir; biz, gönüllere dokunan bir anlayışı esas alıyoruz" dedi.

Özdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim için belediyecilik, insana dokunmaktır. Hemşehrilerimizin duasını almak, onların gönlünde yer bulmak her şeyden kıymetlidir. Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Projemiz de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. İl Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu hizmette emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kapsam ve Başvuru

Projeden yararlanan vatandaşlar ve yakınları memnuniyetlerini dile getirerek, "Başkanımızdan Allah razı olsun, hizmeti evimize kadar getiriyorlar. Bu bizim için büyük bir kolaylık ve moral kaynağı" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların düzenli bakım ve temizlik ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor. Vatandaşlar, hizmetten yararlanmak için Hacılar Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurabiliyor.

