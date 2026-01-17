Hacılar'da Yarıyıl Tatili: Kültür Merkezi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde 17-29 Ocak arasında çocuk ve gençler için zengin yarıyıl programları düzenleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:56
Hacılar'da Yarıyıl Tatili: Kültür Merkezi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Hacılar'da yarıyıl tatili çocuklar için renkli etkinliklerle dolu olacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede eğitim, sosyal ve manevi iklime katkı sunan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençlere yönelik özel etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Özdoğan'ın mesajı

Başkan Özdoğan, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlar kapsamında sahnelenen Hacivat ile Karagöz gösterisinin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sömestr tatilinde çocuklarımız için eğlence dolu etkinlikler hazırladık. Hacivat ile Karagöz, kahkahası bol bir gösteriyle çocuklarımızla buluştu. Tatilde çocuklarımızı biraz güldürdük, biraz da eğlendirdik. Çocuklarımız gülsün, tatil daha güzel olsun" dedi.

Kültür merkezinin rolü

Özdoğan, kültür merkezinin ilçedeki sosyal ve kültürel hayat için önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve program takvimi

Yarıyıl tatili süresince düzenlenecek programların, çocukların ve gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine yönelik hazırlandığı belirtildi. Başkan Özdoğan, bu kapsamda eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planlandığını söyledi.

Programda yer alan gösterimler ve oyunlar şunlar:

Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyunu.

Etkinlikler 17 Ocak Cumartesi günü başlayıp 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Katılım ve duyurular

Başkan Özdoğan, tüm Hacılar sakinlerini düzenlenecek programlara davet ederek, etkinlik detaylarının Hacılar Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunan bir merkez olarak faaliyetlerine devam edecek.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇEDE EĞİTİM, SOSYAL VE MANEVİ İKLİME YÖNELİK...

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇEDE EĞİTİM, SOSYAL VE MANEVİ İKLİME YÖNELİK FAALİYETLERİN MERKEZİ KONUMUNDA BULUNAN ŞEHİT POLİS AHMET CİHAN KİLCİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE, YARIYIL TATİLİ BOYUNCA ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEĞİNİ AÇIKLADI.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇEDE EĞİTİM, SOSYAL VE MANEVİ İKLİME YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk
3
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı
4
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
5
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı: D-100'de Kilometrelerce Araç Kuyruğu
6
HPV Aşısı Serviks Kanserinden Koruyor — Dr. Sinem Şahin Özkılıç Uyardı
7
Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları