Hacılar'da Yarıyıl Tatili: Kültür Merkezi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Hacılar'da yarıyıl tatili çocuklar için renkli etkinliklerle dolu olacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede eğitim, sosyal ve manevi iklime katkı sunan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençlere yönelik özel etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Özdoğan'ın mesajı

Başkan Özdoğan, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlar kapsamında sahnelenen Hacivat ile Karagöz gösterisinin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sömestr tatilinde çocuklarımız için eğlence dolu etkinlikler hazırladık. Hacivat ile Karagöz, kahkahası bol bir gösteriyle çocuklarımızla buluştu. Tatilde çocuklarımızı biraz güldürdük, biraz da eğlendirdik. Çocuklarımız gülsün, tatil daha güzel olsun" dedi.

Kültür merkezinin rolü

Özdoğan, kültür merkezinin ilçedeki sosyal ve kültürel hayat için önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve program takvimi

Yarıyıl tatili süresince düzenlenecek programların, çocukların ve gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine yönelik hazırlandığı belirtildi. Başkan Özdoğan, bu kapsamda eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planlandığını söyledi.

Programda yer alan gösterimler ve oyunlar şunlar:

Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyunu.

Etkinlikler 17 Ocak Cumartesi günü başlayıp 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Katılım ve duyurular

Başkan Özdoğan, tüm Hacılar sakinlerini düzenlenecek programlara davet ederek, etkinlik detaylarının Hacılar Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunan bir merkez olarak faaliyetlerine devam edecek.

