Hacılar Mescid-i Nebevi'de İbadetlerini Sürdürüyor

Mescid-i Nebevi'de Hacılar İbadetlerine Devam Ediyor

Hacılar, Mescid-i Nebevi'de gerçekleştirdikleri ibadetlerde 'Nusuk' mobil uygulaması aracılığıyla özel randevu alarak Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıyorlar. Ayrıca, Hücre-i Saadet'e uğrayarak selamlama yapmayı da ihmal etmiyorlar. Cennetü'l Baki'de ise dualar ediyorlar.

Ravza-i Mutahhara'da Namaz ve Dua

Mescid-i Nebevi'deki Hazreti Peygamber'in ilk dönemde kurduğu mescit ile Kabri Şerifi arasındaki bölüm olan Ravza-i Mutahhara, hacıların yoğun ilgisini çekiyor. Hazreti Peygamber'in evi ile minberi arasının cennet bahçelerinden biri olduğu belirtilen bu bölgede yapılan namazlar, hacılar tarafından özel randevularla gerçekleştiriliyor.

Cennetü'l Baki Ziyareti

Mescid-i Nebevi'nin doğu tarafında yer alan Cennetü'l Baki kabristanlığı, dünyanın dört bir yanından gelen hacılar tarafından sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret ediliyor. Burada, Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, oğlu Hz. İbrahim, amcası Hz. Abbas ve 4 büyük halifeden Hz. Osman gibi çok sayıda önemli isimle birlikte 10 bin sahabenin bulunduğu biliniyor. Hacılar, bu kutlu yerde dualarını ediyorlar.

Mescid-i Nebevi'de ibadetlerine devam eden hacılar, mobil uygulama "Nusuk" üzerinden özel randevu alıp, Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıyor, Hücre-i Saadet'e uğrayıp selamlama yapıyor ve Cennetü'l Baki'de dua ediyor.

Mescid-i Nebevi'de ibadetlerine devam eden hacılar, mobil uygulama "Nusuk" üzerinden özel randevu alıp, Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıyor, Hücre-i Saadet'e uğrayıp selamlama yapıyor ve Cennetü'l Baki'de dua ediyor.