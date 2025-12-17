DOLAR
Hacivat-Karagöz Samsun'da Genç Kuşaklarla Perde Açtı

Hacivat-Karagöz, İlkadım Belediyesi ve OMÜ TEŞAT iş birliğiyle OMÜ ve 19 Mayıs Lisesi'nde gençlerle buluştu; 2009 UNESCO listeli Karagöz yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:31
UNESCO kayıtlı gölge oyunu öğrencilerle buluştu

Türk kültürünün simgelerinden Hacivat-Karagöz, Samsun'da üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına sahne oldu.

Etkinlik, İlkadım Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu (TEŞAT) iş birliğinde düzenlenen "Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu" kapsamında; OMÜ'de üniversite öğrencileriyle, 19 Mayıs Lisesi'nde ise lise öğrencileriyle buluştu. 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınan Karagöz gösterileri genç izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Başkan İhsan Kurnaz etkinliğin önemine dikkat çekti: Karagöz'ün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Kurnaz, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen, Türk mizah anlayışının estetik değerlere göre biçimlendiği, kültürel belleğin zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren bir aktarımı ve geleneksel gösteri sanatlarının önemli bir dalı olan Karagöz'ü gençlerimizle buluşturduk. Kültürümüzün ve geleneksel sahne sanatlarımızın en önemli figürlerinden olan Karagöz'ü kültür aktarımının önemli bir unsuru olarak görüyor ve bu noktada gençlerimize ulaştırıyoruz. Bu kapsamda, Hayali Kemal Ata Gür tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 19 Mayıs Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimize gösteri sunuldu. Yalnızca bir eğlence aracı olmayıp, aynı zamanda kültürel kimliğin korunmasına katkı sunan önemli bir sanat dalı olarak kabul edilen gölge oyunu karakterlerimiz Hacivat ve Karagöz'ü, Bizim Mahalle etkinliklerimizde sokaklarımıza da tanıtma fırsatı yakalamıştık. İlkadım Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz bazı etkinliklerde, faaliyetlerde ve gösterilerde Karagöz'e yer vererek Türk mizahının köklü geçmişini ve bu değerli kültürel zenginliğimizi geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Program, hem geleneksel sanatların yaşatılması hem de genç kuşaklarda kültürel farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

