Hacivat-Karagöz Samsun'da Genç Kuşaklarla Perde Açtı

UNESCO kayıtlı gölge oyunu öğrencilerle buluştu

Türk kültürünün simgelerinden Hacivat-Karagöz, Samsun'da üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına sahne oldu.

Etkinlik, İlkadım Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu (TEŞAT) iş birliğinde düzenlenen "Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu" kapsamında; OMÜ'de üniversite öğrencileriyle, 19 Mayıs Lisesi'nde ise lise öğrencileriyle buluştu. 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınan Karagöz gösterileri genç izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Başkan İhsan Kurnaz etkinliğin önemine dikkat çekti: Karagöz'ün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Kurnaz, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen, Türk mizah anlayışının estetik değerlere göre biçimlendiği, kültürel belleğin zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren bir aktarımı ve geleneksel gösteri sanatlarının önemli bir dalı olan Karagöz'ü gençlerimizle buluşturduk. Kültürümüzün ve geleneksel sahne sanatlarımızın en önemli figürlerinden olan Karagöz'ü kültür aktarımının önemli bir unsuru olarak görüyor ve bu noktada gençlerimize ulaştırıyoruz. Bu kapsamda, Hayali Kemal Ata Gür tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 19 Mayıs Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimize gösteri sunuldu. Yalnızca bir eğlence aracı olmayıp, aynı zamanda kültürel kimliğin korunmasına katkı sunan önemli bir sanat dalı olarak kabul edilen gölge oyunu karakterlerimiz Hacivat ve Karagöz'ü, Bizim Mahalle etkinliklerimizde sokaklarımıza da tanıtma fırsatı yakalamıştık. İlkadım Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz bazı etkinliklerde, faaliyetlerde ve gösterilerde Karagöz'e yer vererek Türk mizahının köklü geçmişini ve bu değerli kültürel zenginliğimizi geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Program, hem geleneksel sanatların yaşatılması hem de genç kuşaklarda kültürel farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İLKADIM BELEDİYESİ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TÜRK EDEBİYATI VE ŞİİRİ ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU (TEŞAT) İŞ BİRLİĞİNDE ‘HACİVAT-KARAGÖZ GÖLGE OYUNU’, ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTURULDU