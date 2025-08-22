Hadja Lahbib: Gazze'de kıtlık uyarısı — İsrail'e insani erişim çağrısı

Hadja Lahbib: Gazze'de kıtlık düzeyine ulaşıldı

AB Komisyonu üyesi Lahbib'ten İsrail'e insani erişim çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki durumun açlık seviyesine ulaştığını belirterek İsrail'e kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yaptı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı ve Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora dikkati çekti.

"İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir. Bu, zamana karşı bir yarış." ifadelerini kullanan Lahbib, durumun artık "kıtlık" düzeyine ulaştığını vurguladı.

"İsrail'i kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yapıyorum." diyen Lahbib, acil müdahale ihtiyacına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda, 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.