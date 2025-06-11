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Hafıza Anadolu: Yapay Zeka Sanatı İDAF'da Sanatseverleri Buluşturuyor

Yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı, 'Hafıza Anadolu' isimli yapay zeka sanat eserini İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde tanıttı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 15:46
Hafıza Anadolu: Yapay Zeka Sanatı İDAF'da Sanatseverleri Buluşturuyor

Hafıza Anadolu: Yapay Zeka Sanatı İDAF'da Sanatseverleri Buluşturuyor

Yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı, 'Hafıza Anadolu' isimli yapay zeka sanat eserini bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) sanatseverlerle buluşturdu. Eser, 11 milyon görsel üzerinde kurulmuş olup, Türkiye tarihinin hafızasını bir araya getiriyor.

Önemli Bir Proje

Ferdi Alıcı, yaptığı açıklamada, “Eser 11 milyon görsel üzerine kurulu. Bu görsellerle tüm Türkiye tarihinin hafızasını bir esere dönüştürdük” ifadesini kullandı. Böylece ziyaretçiler, hem geçmişle hem de dijital sanatla buluşma fırsatı yakalıyor.

İDAF'ın Önemi

İstanbul Dijital Sanat Festivali, yeni medya sanatının öncüsü olarak önemli bir platform sağlıyor. Hafıza Anadolu gibi projeler, dijital sanatın sınırlarını zorlayarak, izleyicilerde derin duygusal etkiler bırakmayı hedefliyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) Anadolu Ajansı'nın (AA)...

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) Anadolu Ajansı'nın (AA) arşivindeki görsel materyallerden üretilen "Hafıza Anadolu" adlı yapay zeka sanat eseri sanatseverlerle buluşuyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) Anadolu Ajansı'nın (AA)...

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) Anadolu Ajansı'nın (AA) arşivindeki görsel materyallerden üretilen "Hafıza Anadolu" adlı yapay zeka sanat eseri sanatseverlerle buluşuyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

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