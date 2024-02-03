Hafize Gaye Erkan’ın koltuğu Ahmet Hakan röportajı ve babası yüzünden sallandı! Dünya basınında geniş yankı

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanması dünya medyasında geniş bir yankı buldu. İşte bazı medya kuruluşlarının bu olayı nasıl değerlendirdiği:





1. Reuters: Ailesini koruma ihtiyacını gerekçe göstererek istifa etti

- Reuters, Erkan'ın agresif faiz artışları sırasında Türk ekonomisinin yönetimindeki değişiklikleri ve görevden alınan son dört Merkez Bankası Başkanı'nı eleştirdi.

2. The Wall Street Journal (WSJ): Büyük dünya ekonomisinde türbülans

- WSJ, Erkan'ın istifasını büyük dünya ekonomisinde yaşanan türbülans olarak değerlendirdi ve Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın küresel endişe kaynağı olduğunu vurguladı.





3. The Financial Times (FT): Değişimin ana mimarlarından biriydi

- FT, Erkan'ın ekonomi politikalarındaki değişikliğin ana mimarlarından biri olduğunu belirtti ve babasına gayri resmi bir rol verilmesi iddialarına dikkat çekti.

4. Bloomberg: Döneminde TL yüzde 23 değer kaybetti

- Bloomberg, Erkan'ın göreve gelmesiyle birlikte TL'nin değer kaybettiğini ve görevden ayrılmasının yatırımcılardaki güveni yeniden tesis etmeyi amaçladığını ifade etti.





5. AFP: Fatin Karahan'a dikkat!

- AFP, Erkan'ın istifasını Türkiye'deki mali çalkantılardan sonra piyasa ekonomisine olan bağlılığın devam etmesi olarak değerlendirdi ve yerine atanacak olan Fatih Karahan'a dikkat çekti.

6. Forbes: Enflasyon röportajı Erdoğan'ı kızdırdı

- Forbes, Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajın yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da yaşanan sorunları vurgulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdığını belirtti.





NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan'a verdiği röportaj

Erkan’ın geçtiğimiz ay Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verdiği röportaj büyük tartışma yarattı. İktidar yöneticilerinin de rahatsız olduğu kaydedilen röportajda Erkan'ın ekonomiyle ilgili soruya, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" sözleri ile Erkan’ın İstanbul'da yüksek kiralardan şikayet edip, "Ev bulamadık çok pahalı annemlerin yanına yerleştik" açıklaması günlerce sosyal medyada konuşulmuş ve gündemden düşmemişti.

Büşra Bozkurt'tan CİMER'e mektup

Erkan ve ailesi hakkında CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şok edici iddialar iletildi. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER başvurusunda Gaye Erkan’ın babasının kendisini işten attığını öne sürdü, daha sonra yaptığı bir röportajda baba Erkan’ın bir çalışanı tokatladığına dair kamera görüntüleri olduğunu iddia etti.





Baba Erol Erkan ve eşinin, Hafize Gaye Erkan’ın bebeğiyle birlikte Merkez Bankası’na gittikleri, bebek için özel bir oda ve mutfak inşa ettirdikleri, o mutfaktan çıkan yemeklerin Erkan’ın ailesine götürüldüğü, Merkez Bankası’nın sosyal tesislerinin Erkan ailesine ayrıldığı iddiaları da uzun süre konuşulmuştu.



