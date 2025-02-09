Hafta Boyunca Soğuk Hava Ülke Genelinde Etkili Olacak

Yurt Genelinde Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ülkemizde bu hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul’da yağışlı, Ankara’da hafif ve orta kuvvetli kar, İzmir’de ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava Tahminleri ve Yağış Durumları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağını belirtti.

Ülke genelinin büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Tekin, özellikle yarın Marmara'nın güneyi, doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini belirtti. Bu bölgelerdeki yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını kaydetti. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Kıyı Akdeniz’de sağanak yağış görülebileceğini ifade etti.

Yağışların Dağılımı ve Buzlanma Uyarısı

Salı günü yağışın geçeceği bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yer alıyor. Çarşamba günü ise iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tekin, yurdun iç kesimlerinde ayrıca buzlanma ve don olayları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul, İzmir ve Ankara Hava Durumu

Özellikle Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif ve orta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 2 ila 3, gece ise eksi 1 ila eksi 2 derecede olması tahmin ediliyor.

İstanbul’da 3 gün boyunca yağışların süreceğini belirten Tekin, yağışların gün içerisinde sağanak, gece saatlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını, yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiğini söyledi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği kesinleşti.

İzmir’de ise yağış gözlemlenmeyecek, parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olmaya devam edecek. Ancak iç kesimlerde sis ve pus olayı görülebilir.