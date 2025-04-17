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Hafta Sonu Kuzeyde Sağanak Yağış Bekleniyor

Yurdun kuzey bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak, 3 büyükşehirde hava durumu detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:44
Hafta Sonu Kuzeyde Sağanak Yağış Bekleniyor

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacağı, İstanbul ve İzmir'de ise yağış olmayacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hafta sonu hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın yurt genelinde yağış beklenmediğini ve çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti.

Cumartesi günü ise yurdun kuzey kesimlerinin tamamında yağış görüleceğini vurgulayan Çelik, özellikle İstanbul hariç Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.

Çelik, pazar günü sistemin kuzeydoğuya hareket edeceğini aktararak, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde devam edecek ve sistem etkisini kaybedecek," diye konuştu.

Sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Çelik, yarın öğleden sonra sıcaklıkların hissedilebilir derecede artacağını söyledi. Ayrıca, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olacak yağışla sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş yaşanacağını belirtmesine rağmen, mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini vurguladı.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak," dedi.

İstanbul'da yağış beklenmediğini ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde...

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde...

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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