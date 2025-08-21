DOLAR
Hafta Sonu Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde: Ankara 33-34, İstanbul 30-32, İzmir 34-37

Hafta sonu sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4°C üzerinde seyredecek; Ankara 33-34, İstanbul 30-32, İzmir 34-37 derece.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:33
Güncel hava durumu ve beklenti

Yurt genelinde hafta sonu boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar: Ankara 33-34, İstanbul 30-32 ve İzmir 34-37 derece arasında olacak.

