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Hafta Sonu Türkiye Genelinde Yağış Bekleniyor

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da sağanak yağışlar görülecek.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 15:58
Hafta Sonu Türkiye Genelinde Yağış Bekleniyor

Yağışlı Hava Türkiye’yi Etkisi Altına Alıyor

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağışlar Önümüzdeki Günlerde Belirginleşecek

Özdemirci, yarın için yurt genelinde yağış beklenmediğini ancak hafta sonu kuzey kesimlerin parçalı bulutlu geçeceğini ifade etti. Cumartesi günü Trakya ve Doğu Karadeniz bölgelerinde mevsimsel yağışların olacağını belirtti. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bilgisi verildi.

Pazar Günü Sağanak Yağış Ekibi

Pazar günü yağış alan bölgelerin artacağını söyleyen Özdemirci, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin bu yağışlardan etkileneceğini belirtti. Özellikle, Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekti.

3 Büyükşehirde Hava Durumu Analizi

Özdemirci, yarın için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 34 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklıkların beklendiğini duyurdu. Cumartesi günü ise, İstanbul'da 32, Ankara'da 34 ve İzmir'de 38 derece hava sıcaklıkları öngörülüyor.

Pazar günü ise hava sıcaklıklarının İstanbul'da 26, Ankara'da ise 23 dereceye kadar düşeceğini kaydeden Özdemirci, İzmir'de az bulutlu açık havanın hakim olacağını, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceğini dile getirdi.

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Çevre...

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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