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Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar

Mevlana Rumi'den Katip Çelebi'ye, tarihin önemli olayları bu haftada yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:43
Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar

Haftanın Tarihine Bakış

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207'de Belh'de dünyaya geldi. Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana, yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetlemiştir. Tasavvuf dünyasında şiirleri ve düşünceleriyle bir çığır açan Mevlana, ölüm gününü 17 Aralık 1273 tarihinde "yeniden doğuş günü" olarak kabul etti.

Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de İstanbul'da vefat etti. Osmanlı coğrafyacısı ve bilgini olan Çelebi, özellikle Cihannüma adlı eseriyle coğrafya alanında önemli bir katkı sağlamıştır. Batı dünyasında büyük yankı uyandıran eserleri arasında Keşfü'z-Zünun an Esamü'l-Kütübi ve'l-Fünun yer alıyor. Bu eserinde 14 bin 500 kitap ve risalenin adını alfabetik bir düzenle kaydetmiştir.

Belli Başlı Olaylar

  • 30 Eylül:
    • 1207 - Mevlana Celaleddin-i Rumi, Belh kentinde dünyaya geldi.
    • 1517 - Oruç Reis, Cezayir Zaferi'ni elde etti.
    • 1930 - Vecihi Hürkuş, kendi yaptığı tayyaresiyle uçtu.
    • 1956 - Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.
    • 1991 - İstanbul Metrosu'nun ön tünel inşaatı başladı.
  • 1 Ekim:
    • 1949 - Mao Zedong önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.
    • 1963 - Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella, toprakların kamulaştırılmasını emretti.
  • 2 Ekim:
    • 1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi.
    • 1953 - Batı Almanya NATO'ya kabul edildi.
  • 3 Ekim:
    • 1906 - "S.O.S" sinyali, tehlike sinyali olarak kabul edildi.
  • 4 Ekim:
    • 1957 - Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uydu Sputnik'i fırlatmasıyla uzay yarışı başladı.
  • 5 Ekim:
    • 1789 - Parisli kadınlar, "ekmek" talebiyle Versay Sarayı'na yürüdü.
  • 6 Ekim:
    • 1605 - Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.

Bu tarihler, tarih boyunca önemli olaylara sahne olmuş ve insanlık üzerine derin etkiler bırakmıştır. Bu haftanın hatırlatmasıyla, geçmişe dönük bir yolculuk yapmak, tarihi olayların kıymetini anlamamıza yardımcı olur.

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