Haftanın Tarihinde Önemli Olaylar ve Kayıplar

Haftanın Tarihine Kısa Bir Bakış

Türkiye'nin siyasi geçmişindeki zorlu dönemlerden biri, 17 Eylül 1961'de yaşandı. Demokrat Parti'nin lideri olan Adnan Menderes, 1950 seçimlerindeki %52,7 oy oranıyla iktidara gelmiş ancak askeri bir darbeyle görevden alınmıştır. Yassıada'da yargılanarak idama mahkum edilen Menderes, Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birine damga vurmuştur.

56 Yıl Öncesi: Adnan Menderes'in İdamı

Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştiren askeri darbenin ardından gözaltına alınıp Yassıada'da hapsedilmiştir. Yapılan yargılamalar sonucu, 15 Eylül 1961'de karara bağlanan duruşmanın ardından 17 Eylül 1961'de idam cezası infaz edilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde büyük bir yara açtı.

Adnan Menderes ve Arkadaşlarının İtibarları

11 Nisan 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen bir kanunla Menderes ve diğer idam edilen Demokrat Parti üyelerinin itibarları iade edilmiştir. 17 Eylül 1990'da düzenlenen devlet töreniyle cenazeleri anıt mezara taşınmıştır.

Diğer Önemli Tarihler

16 Eylül Tarihinde Yaşananlar

1889'da II. Abdülhamid'in dostluk kardeşliği için Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Firkateyni , geri dönüş yolunda fırtınaya tutuldu ve 540 denizci hayatını kaybetti.

, geri dönüş yolunda fırtınaya tutuldu ve 540 denizci hayatını kaybetti. 1935'te Türk Milli Güreş Takımı Balkan Şampiyonu olmuştur.

1961'de Adnan Menderes'in yanı sıra, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da İmralı Adası'nda idam edildi.

17 Eylül'de Tarihe Geçen Olaylar

1787'de ABD Anayasası kabul edilmiştir.

1941'de İran'da Şah Rıza tahttan indirilmiştir.

1961'de Adnan Menderes'in idamı gerçekleşmiştir.

Diğer Önemli Olaylar ve Kaybedilen Hayatlar

1970'te Türk Hava Yolları'nın Antalya adlı uçağı Isparta yakınlarında düştü.

1985'te Meksika'da meydana gelen depremde 35 binden fazla kişi öldü.

2022'de Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni gerçekleştirildi.

Bu hafta birçok önemli olayın yıl dönümü kutlanmakta. Türkiye'nin tarihi, siyasi gelişmeleri ve kayıplar, bireylerin ve toplumların belleğinde iz bırakmayı sürdürüyor.