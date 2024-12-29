Haftanın Tarihine Bakış: Atatürk'ten Önemli Tarih Dilimine

UNESCO, Atatürk'ü 'Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri' ilan etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 5 Ocak 1981 tarihinde '1981 Atatürk Yılı' olarak kutlanmaya başladı. UNESCO, Atatürk'ü 'Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri' ilan ederek bu özel yılı taçlandırdı.

UNESCO, 27 Kasım 1978 tarihli Genel Kurul kararı doğrultusunda, Atatürk'ü 1981 yılında anmayı kararlaştırdı. Uluslararası barış ve işbirliğini teşvik etmek için önemli isimlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen bu kutlamalar, Atatürk’ün mirasını yaşatmak için gerçekleştirildi.

Millet Mektepleri ve Harf Devrimi

1 Ocak 1929'da açılan Millet Mektepleri, Harf Devrimi'nin kök salmasını sağlamak için kuruldu. TBMM'nin 1 Kasım 1928'de kabul ettiği 'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun' ile birlikte, okula devam etmeyen 14-45 yaş arası her Türk vatandaşı, Millet Mektebi'ne katılma zorunluluğuna tabi tutuldu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin 'Başöğretmeni' olmayı kabul etti.

Mahmut Hoca'nın Kaybı

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul, 'Mahmut Hoca' ve 'Yaşar Usta' karakterleri ile tanınarak hafızalarda yer etti. 5 Ocak 2018'de 93 yaşında vefat eden Özkul, Türk sanat camiasına önemli katkılarda bulundu.

Haftanın Önemli Olayları

30 Aralık tarihinde yaşanan önemli olaylar arasında, 1947 yılında Romanya Kralı Michael'in Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandığı, 1990'da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurulduğu ve 1999'da Abdullah Öcalan'ın karar düzeltme isteminin Yargıtay tarafından reddedilmesi yer alıyor.

31 Aralık gününde ise, 1922'de Sovyet Rusya'nın 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' adını aldığı ve 1983'te ünlü yazar Sevim Burak'ın vefat ettiği tarihler kaydedildi.

1 Ocak tarihinde ise, 1929'da Millet Mektepleri'nin açılması ve 1985'te Katma Değer Vergisi'nin yürürlüğe girmesi gibi önemli gelişmeler yaşandı.

Bu şekilde, Türkiye'nin tarihi boyunca önemli gelişmelerin yaşandığı bu haftanın tarihi öyküsü, Atatürk’ün mirasından günümüzdeki kayıplara kadar geniş bir perspektifte okuyucuya aktarılmış oldu.