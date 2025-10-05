Haftanın Tarihine Bakış: Barış Pınarı, Ankara Garı ve Aksa Tufanı

Barış Pınarı Harekatı, 10 Ekim 2015 Ankara Garı saldırısı ve 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu haftanın öne çıkan olayları arasında.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 10:27
Barış Pınarı Harekatı (9 Ekim 2019)

9 Ekim 2019'da Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ile huzur getirmek amacıyla sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı harekâtı başlattığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları harekâtı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı'nda da sadece teröristlerin hedef alındığı belirtildi.

Ankara Garı önündeki terör saldırısı (10 Ekim 2015)

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve iki canlı bombanın kullandığı saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.

Olay sonrası yaşamını yitirenler için üç gün ulusal yas ilan edildi; mitingi organize eden sendika ve meslek odaları ise grev kararı aldı.

Aksa Tufanı ve Gazze'deki çatışmalar (7 Ekim 2023 ve sonrası)

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli operasyonu başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattı.

Saldırılarda Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak Gazze'ye götürdü. İsrail, Gazze saldırıları sonrasında savaş durumu ilan etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi yaşamını yitirdi.

Belli Başlı Öteki Olaylar (6 Ekim ve Diğerleri)

6 Ekim

1605- Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.

1657- Osmanlı bilgini Katip Çelebi vefat etti.

1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1923- Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi, kent düşman işgalinden kurtuldu.

1923- Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde öldü.

1923- Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda galaksisini keşfetti.

1926- Türkiye'de ilk uçak fabrikası Kayseri'de açıldı.

1930- 1. Balkan Konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplandı.

1951- Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1964- Birinci Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

1969- Cumhuriyet gazetesinin sahibi, gazeteci Doğan Nadi, tedavi için gittiği Londra'da 56 yaşında hayatını kaybetti.

1971- 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1981- Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, askeri bir tören sırasında öldürüldü. Suikastı Müslüman Kardeşler örgütü üstlendi.

1986- TRT'nin ikinci televizyon kanalı TRT2 yayın hayatına başladı.

1990- Tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu Üyesi eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

1993- İş insanı Nejat Eczacıbaşı, ABD'de 80 yaşında vefat etti.

2007- Motorlu taşıt olmaksızın sadece kas gücüyle dünyayı dolaşan ilk insan olmak için 13 yıl önce yola çıkan İngiliz maceracı Jason Lewis, pedallı kayığıyla Greenwich'te bir iskeleye yanaşarak serüvenini tamamladı.

2011- Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs, 56 yaşında hayatını kaybetti. Jobs'un pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durmasından öldüğü açıklandı.

2017- ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

2021- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrika'sında çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

2022- Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk olmak üzere 37 kişi yaşamını yitirdi.

2024- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı

