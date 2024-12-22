Haftanın Tarihine Kısa Bir Bakış: Önemli Olaylar ve Gelişmeler

Türkiye'nin Yerli Otomobil Hayali Gerçek Oldu

Türkiye'nin yerli otomobil hayali, Togg sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltılmış adı olan Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019’da Gebze'de tanıtıldı. Erdoğan, Togg için, "Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye’nin otomobili olacak" dedi.

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin Kuruluşu

Kıbrıs Türkleri, 28 Aralık 1967'de, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdu. Bu yönetim, zamanla Kıbrıs Türk Yönetimi'ne dönüştü ve Rauf Denktaş başkanlığında yürütüldü. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile bu yapı güçlendirildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te kuruldu.

Tarihe Damga Vuran Olaylar

23 Aralık'ta birçok önemli olay kaydedildi:

1872 - Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

- Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı. 1923 - Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.

- Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi. 1951 - Libya bağımsızlığını duyurdu.

- Libya bağımsızlığını duyurdu. 1998 - Sivas katliamı davasında 33 kişinin idam cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

- Sivas katliamı davasında 33 kişinin idam cezası Yargıtay tarafından bozuldu. 2023 - UNRWA, Gazze'deki hamile kadın sayısını 50 bin olarak açıkladı.

Gelecek tarihlerde yaşanan olaylar da tarihi önemiyle dikkat çekiyor.

Gelecek Tarihler

25 Aralık

336 - İlk Noel kutlaması Roma'da yapıldı.

- İlk Noel kutlaması Roma'da yapıldı. 1979 - Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.

26 Aralık

1898 - Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti.

- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti. 2004 - Güney Asya'da meydana gelen tsunami 300 bin kişinin ölümüne neden oldu.

27 Aralık

1907 - II. Jön Türk Kongresi Paris'te yapıldı.

- II. Jön Türk Kongresi Paris'te yapıldı. 2017 - Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemine ilişkin anlaşmaları tamamladı.

28 Aralık

1908 - Messina'da 7.5 büyüklüğünde deprem yaşandı ve 70 bin kişi hayatını kaybetti.

- Messina'da 7.5 büyüklüğünde deprem yaşandı ve 70 bin kişi hayatını kaybetti. 1996 - Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 6 kayak sporcusu hayatını kaybetti.

Bu hafta kaydedilen önemli olaylar, Türkiye ve dünya tarihine ışık tutmaktadır. Geçmişteki bu olayları hatırlamak, tarih bilincinin önemini gözler önüne seriyor.