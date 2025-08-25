DOLAR
Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Bingazi'de Görüştü

Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Bingazi'de güvenlik ve istihbarat iş birliğini görüştü; Mısır'dan henüz açıklama yok.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:46
Görüşmede güvenlik ve istihbarat iş birliği ön plandaydı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve beraberindeki heyet ile Bingazi'de bir araya geldi.

Tarafların yaptığı yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında iş birliği yolları ele alındı. Ayrıca toplantıda, iki kardeş ülkenin istikrarını destekleyecek ve ortak çıkarlarına hizmet edecek meseleler üzerinde duruldu.

Toplantıya ilişkin olarak Mısır tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'daki siyasi bölünme ve seçim beklentisi

Ülkedeki siyasi krize çözüm arayan Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilciliği, taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmelerini sürdürüyor.

Libya'da iki ayrı hükümet bulunuyor: Başkent Trablus'ta bulunan ve ülkenin batı kesimini yöneten Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ile, Temsilciler Meclisi tarafından üç yıldan fazla bir süre önce atanan ve merkezi Bingazi'de bulunan, ülkenin doğu ve güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor. Ülke, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından geçiş hükümetleriyle yönetilmeye devam ediyor.

