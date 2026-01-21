HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"

Başkan Erkan'dan sert tepki

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Erkan, yaptığı açıklamada saldırının milletin ortak değerlerine yönelik açık bir girişim olduğunu belirtti.

Erkan açıklamasında, "Türk Bayrağı, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir. Bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı, milletimizin onuruna ve devletimizin egemenliğine yönelmiştir. Bu tür provokasyonlar karşısında duruşumuz nettir ve tartışmasızdır."

Türk Bayrağı’nın milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Erkan, bayrağa uzanan her girişimin milletin ortak değerlerine yönelmiş açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

Erkan, Türk milletinin tarih boyunca bu tür girişimler karşısında birlik ve beraberliğini koruduğunu belirterek, milli değerlere yönelik hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını dile getirdi.

