Haiti’de hapishane firarı paniği: Yüzlerce mahkum sokaklara döküldü

Haiti’de başkent Port-au-Prince’te bulunan Ulusal Cezaevi’nde cumartesi günü büyük bir kaçış gerçekleşti. Emniyet yetkilileri, ülkede artan şiddet ortamında, cezaevinden yaklaşık 3 bin mahkumun kaçtığını duyurdu.

Haiti’de başkentteki Ulusal Cezaevi’ni güvence altına almak için çabalayan polisler, bir Polis Sendikası’nın desteğini aldı. Sendika, cezaevi krizinde polislere araç ve silah sağlanmasını istedi.

Başkentteki Ulusal Cezaevi’nden kaçan 3 bin mahkumun sokaklarda cirit attığı belirtildi. Bu nedenle, başkent sakinleri büyük bir riskle karşı karşıya. Port-au-Prince’te görev yapan birçok güvenlik yetkilisi, son zamanlarda polis merkezlerine, uluslararası havalimanına ve cezaevine yönelik şiddet eylemlerinin rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Haiti’de “Barbecue” lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry’ye karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Cherizier, "Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek" dedi.

CNN’e konuşan bir Haiti güvenlik gücü kaynağı, Perşembe günü başlayan çete saldırılarının şehirdeki birçok polis merkezini hedef aldığını, dörtten fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı merkezlerin ateşe verildiğini belirtti.