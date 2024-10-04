Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ne Sınır Dışı Uygulamasına Karşı Çıkıyor

Haiti'den Sınır Dışı Uygulamasına Tepki

Haiti, Dominik Cumhuriyeti'nin düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle her hafta yaklaşık 10 bin Haitiliyi sınır dışı etme kararını duyurmasının ardından, göçmen haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Haiti Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Haiti Dışişleri Bakanı Dominique Dupuy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu üzücü kararın ardından, her bireyin -çocuk, kadın ya da erkek- temel haklarına saygı gösterilmelidir. Bu, uluslararası anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde zorunludur," ifadelerini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti'nin Kararı

Dominik Cumhuriyeti, artan düzensiz göçmen sayısını gerekçe göstererek, toplu sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıklamış ve her hafta 10 bin kişinin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Sınır Dışı Edilen Mülteciler

Geçtiğimiz yıl, Dominik Cumhuriyeti, Haitili oldukları belirtilen 174 binden fazla düzensiz göçmeni ve bu yılın ilk yarısında ise 67 bin kişiyi sınır dışı etti.

Haiti'deki Durum

Haiti, uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele etmektedir. 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkenin başkenti Port-au-Prince, %80 oranında silahlı çetelerin kontrolündedir ve şiddet olayları giderek artmaktadır.