DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ne Sınır Dışı Uygulamasına Karşı Çıkıyor

Haiti, Dominik Cumhuriyeti'nin her hafta 10 bin Haitiliyi sınır dışı etme kararına itiraz ederek göçmen haklarına saygı talep etti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:43
Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ne Sınır Dışı Uygulamasına Karşı Çıkıyor

Haiti'den Sınır Dışı Uygulamasına Tepki

Haiti, Dominik Cumhuriyeti'nin düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle her hafta yaklaşık 10 bin Haitiliyi sınır dışı etme kararını duyurmasının ardından, göçmen haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Haiti Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Haiti Dışişleri Bakanı Dominique Dupuy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu üzücü kararın ardından, her bireyin -çocuk, kadın ya da erkek- temel haklarına saygı gösterilmelidir. Bu, uluslararası anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde zorunludur," ifadelerini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti'nin Kararı

Dominik Cumhuriyeti, artan düzensiz göçmen sayısını gerekçe göstererek, toplu sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıklamış ve her hafta 10 bin kişinin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Sınır Dışı Edilen Mülteciler

Geçtiğimiz yıl, Dominik Cumhuriyeti, Haitili oldukları belirtilen 174 binden fazla düzensiz göçmeni ve bu yılın ilk yarısında ise 67 bin kişiyi sınır dışı etti.

Haiti'deki Durum

Haiti, uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele etmektedir. 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkenin başkenti Port-au-Prince, %80 oranında silahlı çetelerin kontrolündedir ve şiddet olayları giderek artmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak