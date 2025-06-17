HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Kamu İşçilerine Zam Görüşmeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kamu Çerçeve Protokolü Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmelerinde TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilmeyeceğini ve zaferin gözden geçirilmesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettiklerini duyurdu.

Kamu İşverenini Temsil Eden TÜHİS ile Geri Dönüş

Geçtiğimiz hafta Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta gerçekleştirilen kapalı toplantının ardından, Arslan, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in sunduğu teklif üzerine bir dizi karar aldıklarını açıkladı.

Randevu Talepleri ve Üst Düzey Görüşmeler

Arslan, toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini ifade etti. Randevu taleplerine hızlı bir şekilde dönüş yapan Bakan Işıkhan'a teşekkür eden Arslan, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu bu cumartesi Van'da toplayacaklarını duyurdu.

HAK-İŞ'in İşçi Talepleri ve Geciken Görüşmeler

Aldıkları kararlar doğrultusunda, Arslan önümüzdeki hafta HAK-İŞ'e bağlı sendikaların tüm illerde iş yeri ziyaretleri yapacağını ve işçilerin taleplerinin liste halinde AK Parti ve MHP il başkanlıklarına iletileceğini belirtti.

Görüşmelerin uzamasının kendilerini son derece rahatsız ettiğini vurgulayan Arslan, “Kasım ayından beri bekleyen toplu sözleşmelerimiz var. Eğer 8 aydır TÜHİS ile bir madde üzerinde bile anlaşamadıysak burada ciddi bir sorun var.” şeklinde konuştu.

Geciken Süreç ve Yeni Ücret Teklifleri

Arslan'ın açıklamalarında, Türkiye'deki çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde Bakan Işıkhan ile paylaştıkları belirtildi. Ayrıca, “Sayın Bakanımız bu taleplerimizi haklı buldu ve süreç için irade koydu.” diyerek beklenen yeni teklifler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

İşveren Sendikası ve Toplu Sözleşmeler Üzerine Değerlendirme

Kurulacak yeni komisyonla birlikte iki konfederasyonun bir işveren sendikasıyla muhatap olunduğunu belirten Arslan, bu durumun toplu iş sözleşmelerinin uzamasına neden olduğunu vurguladı. “Bu yapı geçmişten beri devam ettiği için burada ciddi bir sorun yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Çalışanların iradesinin dışında hiçbir karar veremeyiz. Çalışanların arzu ettiği bir toplu iş sözleşmesi başımızın üstündedir.” diyerek işçilerin endişe duymamalarını sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlık'ta kabul etti.