HAK-İŞ Başkanı Arslan: Sendikacılığı Yeniden İnşa Etmeliyiz

HAK-İŞ Başkanı Arslan, Sendikacılık Projesi Açılışında Konuştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yenilikçi Yöntemlerle Sendikacıların Hak Savunuculuğu ve Örgütlenme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan ve sendika yöneticilerinin katılımıyla HAK-İŞ binasında gerçekleştirildi.

Yeni Bir Sendikal Vizyon Gerekiyor

Konuşmasında, Arslan, emek hareketinin doğru bir biçimde anlaşılması ve sendikacılığın yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ardından, "20. yüzyılın bakış açısıyla çalışanların sorunlarına çözüm üretilemez," diyerek, dijital dönüşümün ve küreselleşmenin önemine vurgu yaptı.

Sendikalaşma Oranının Artırılması Gerekiyor

Arslan, Türkiye'deki sendikalaşma oranının düşük olduğuna dikkat çekerek, "16,5 milyon işçinin olduğu yerde, sadece 2,5 milyon sendikalı işçiyle yürünemez," dedi. Ayrıca, kamu özel iş sözleşmeleri gibi konularda daha güçlü bir diyalog ortamı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları Odaklı Yaklaşım

HAK-İŞ'in kendisini bir insan hakları örgütü olarak gördüğünü belirten Arslan, Filistin'deki yardım kampanyasına 7 Ekim'den bu yana devam ettiklerini de vurguladı.

ILO: Proje Bizim İçin Son Derece Önemli

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, dünyanın şu anda karşılaştığı zorluklar doğrultusunda bu projeye olan ihtiyacın önemini dile getirdi. Çalışma yaşamındaki dönüşümlerin işçi örgütleri için kritik bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

Oturumlar ve Eğitim Programları

Proje kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Sendikal Anlayış: 50. Yılında HAK-İŞ Eğitim Programı" temasıyla çeşitli oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlar sendikalaşmanın önündeki engeller, toplu iş mevzuatındaki sorunlar ve stratejik iletişim gibi çeşitli konuları kapsayacak.

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada), HAK-İŞ binasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan (sol 2) ve sendika yöneticilerinin katılımıyla, "Yenilikçi Yöntemlerle Sendikacıların Hak Savunuculuğu ve Örgütlenme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada), HAK-İŞ binasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan (sol 2) ve sendika yöneticilerinin katılımıyla, "Yenilikçi Yöntemlerle Sendikacıların Hak Savunuculuğu ve Örgütlenme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.