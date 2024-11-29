HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Filistin'e Destek Mesajı

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Güçlü Mesaj

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin'in haklı davasına olan desteklerini yineleyerek, Filistin halkıyla dayanışmalarını her platformda kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Filistin Halkının Direniş Mücadelesine Destek

Arslan, Filistin halkının direniş mücadelesine her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 29 Kasım'ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal ve Zulüm Düzenine Dikkat Çekti

Arslan, Filistin halkının İsrail'in yarım asırdan uzun süredir gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını belirtti. "İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak bir soykırım politikasına dönüşerek devam etmektedir. Filistin'de, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmakta, savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Topluma Seslendi

İsrail'in uluslararası hiçbir kuralı tanımadığını vurgulayan Arslan, bu durum karşısında başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların sessiz kaldığını ifade etti. Arslan, "Uygulanmayacağını bilerek alınmış kararlar, vicdan sahibi insanlarla adeta alay etmek anlamına gelmektedir. Siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı gerçekleştirmektedir." dedi.

Başbakan Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak en ağır cezayı alması için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet eden Arslan, "Tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.