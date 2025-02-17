HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Sert Eleştiriler: 'Teröristlere Belediye Adayı Olma İzni Yok'

Mahmut Arslan, Çorum'da yaptığı açıklamada, terörle iltisaklı kişilere belediye başkan adayı olmalarının doğru olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:03
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Sert Eleştiriler: 'Teröristlere Belediye Adayı Olma İzni Yok'

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Çorum'da Sert Mesajlar Verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum'da düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, DEM Parti ve onun yandaşı partilerin, teröristlerle ilişkilendikleri için devletle ve milletle inatla kavgalı bir tavır sergilediklerini ifade etti. 'Başka adam yok mu? Bilerek yapıyorlar, devletle hesaplaşmak için' dedi.

İşten Çıkarmalar ve Baskılar

Arslan, yerel seçimler sonrası belediye çalışanlarının işten çıkarılma sorunlarına değinerek, 'Maalesef DEM'li ve bazı CHP'li belediyelerde çalışan üyelerimiz büyük bir baskı, şantaj, tehdit ile karşı karşıya kaldılar.' şeklinde konuştu. 60 binden fazla üyenin tehditle istifa ettirildiğini, 10 bine yakın çalışanın ise HAK-İŞ'li oldukları için işten çıkarıldığını belirtti.

Eylemler ve Mücadeleler

Arslan, 2019'daki seçimlerden sonra çeşitli belediyelerde işten çıkarılan işçilere yönelik 5 ve 7 ay süren eylemlerle geri döndürülme mücadelesi verdiklerini aktardı. Ayrıca, Van ve Diyarbakır'da işten çıkarılan çalışanların eylemlerinin devam ettiğini ifade ederek, 'Alın terinin karşılığı için mücadele eden kardeşlerimize buradan selam gönderelim.' dedi.

Kayyum Atamaları ve Terörle Mücadele

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili olarak, 'Bu kayyumun nedeni, terör örgütleriyle ilişkisinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 3 yıldan fazla ceza almasıdır.' diyen Arslan, işten çıkarılanların geri dönmesi için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Psiko-Sosyal Destek ve Yeni Projeler

Arslan, 6 Şubat depremleri sonrası HAK-İŞ'in bölgeye yaklaşık 300 milyon lira katkı sağladığını ve 10 binden fazla üye ve yakınına psikososyal destek sunduğunu açıkladı. Çorum'da pilot olarak başlayan 'İş ve Aile Yaşamında Dengeli Yaşam Sanatı Projesi' ile üyelere günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmaları için destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon bünyesindeki Psiko-Sosyal Destek Platformunca...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon bünyesindeki Psiko-Sosyal Destek Platformunca yürütülen "İş ve Aile Yaşamında Dengeli Yaşam Sanatı Projesi"nin Çorum Öğretmenevi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon bünyesindeki Psiko-Sosyal Destek Platformunca...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon bünyesindeki Psiko-Sosyal Destek Platformunca yürütülen "İş ve Aile Yaşamında Dengeli Yaşam Sanatı Projesi"nin Çorum Öğretmenevi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

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