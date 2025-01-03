HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Emekli Maaşları Türkiye'ye Yakışmıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kütahya'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarının düşüklüğünü eleştirerek, "Emeklilerin, emekli olacak işçilerin, emeğini almak adına yaptıkları mücadelelerin, yaptıkları fedakarlıkların karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumundan 12 bin 500 lira maaş almak zorunda kalmaları Türkiye'ye yakışmıyor," dedi.

Ülkenin Ekonomisine Dikkat Çekti

Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi'nde, emekli maaşları ve asgari ücret konularını değerlendirdi. Ülkenin sloganı olan büyüme, milli gelirin artması ve enflasyonun düşme eğrisinde olmasına rağmen, çalışanların milli gelirden aldığı payın azaldığını vurguladı. "Türkiye'nin toplam çalışanları içerisinde yüzde 50'ye varan asgari ücretle çalışanların milli gelirden aldığı pay düşmeye başladı," dedi.

Emekli Maaşları ve Vergi Dilimleri Üzerine Yorumlar

Emekli maaşlarına yönelik mevcut durumu eleştiren Arslan, "2016 yılından bu tarafa işçi emeklilerinin maaşları asgari ücretin altında kalmaya başladı. 2016'dan önce en düşük işçi emekli maaşı, asgari ücretin üzerindeydi ama son 8 yıldır emekli olan işçilerin en düşük emekli maaşları, asgari ücretin neredeyse yüzde 50 daha aşağısındaydı," şeklinde konuştu.

Hükümete çağrıda bulunan Arslan, "Emeklilerin ve ücretlilerin haklarının iade edilmesi konusunda bir fırsat var. Bu fırsatı hükümetimizin kaçırmaması gerekiyor. En düşük emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkartılması, ayrıca vergi dilimlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini istiyoruz," dedi.

Sendika Üyeleriyle Buluştu

Toplantının ardından Arslan, Kütahya'daki sendika üyeleriyle bir araya gelerek, onların görüşlerini dinledi ve sorunlarını aktarma fırsatı buldu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.