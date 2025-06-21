DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.110.464,66 -0,08%

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da İran'a Destek Verdi

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Van'da düzenlenen toplantıda İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve eğitimde sınav sistemini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:08
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da İran'a Destek Verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'daki Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kınanması gerektiğinin altını çizdi. Arslan, "Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Öğrenciler İçin Daha Yapıcı Bir Sınav Sistemi

Toplantının açılışında, Arslan, ilk, orta ve liselerde milyonlarca öğrencinin karnelerini aldığını hatırlattı. Karnenin tek başına bir kriter olmadığını belirten Arslan, öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi için motive etmenin önemine dikkat çekti. 1 milyondan fazla öğrencinin sınavlara gireceğini kaydeden Arslan, "Türkiye'de öğrencilerin geleceğini bir sınava endeksleyen bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Sınav Stresi ve Alternatif Çözümler

Arslan, "Sınavdaki performans sağlık sorunları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle bir çocuğun hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, tek sınav yerine, orta öğretim süresi boyunca elde edilen başarılarla ilgili değerlendirme sistemleri geliştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Önemli Bir Merkez: Van

Van'ın 40 yıl boyunca terörle yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu şehir, terör dönemlerinde nüfusunu iki kat artırmış ve ciddi sosyal sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştır." dedi. Arslan, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde bu şehrin, sosyolojik ve demokratik yapısı ile daha önemli hale geldiğini" ifade etti.

İşçi Dayanışması ve Grev Hakkı

Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde işten çıkarılan 800'den fazla kişinin 414 gündür eylem yaptığına dikkat çeken Arslan, bu süreçte her zaman işçilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçi kıyımının sona ermesi gerektiğini belirten Arslan, toplantının, işten çıkarılan belediye çalışanları ile dayanışmayı göstermek amacıyla yapıldığını ifade etti.

İran'a Destek ve Gelecek Planları

Toplantıyı İran'ın Tebriz şehrinde yapmayı planladıklarını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle Van'a aldıklarını belirten Arslan, "İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi konusunda HAK-İŞ olarak her zaman yapıcı ve olumlu katkılar yapmaya çalıştık." dedi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti ve HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri katıldı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli...

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda konışma yaptı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli...

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda konışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YKS'ye Son Anda Yetişen Öğrenciden Jandarmaya Teşekkür
2
Tokat'ta Coğrafi İşaretli 'Narince' Bağ Yaprağında Hasat Devam Ediyor
3
Gazze'nin Tek Kadın Balıkçısı Madleen, Umutların Gemisinde: 'Mesaj Ulaştırdık'
4
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail’in Saldırganlığı Açıktan İsrail Sorunudur"
5
Şam'da 'Nazım Paşa Sempozyumu' ile Tarihe Tanıklık Edildi
6
Özbekistan'dan Gazipaşa'ya Direkt Uçuşlar Başladı
7
Hami Mandıralı'nın Kayınpederi Süleyman Şahinoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!