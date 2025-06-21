HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da İran'a Destek Verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'daki Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kınanması gerektiğinin altını çizdi. Arslan, "Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Öğrenciler İçin Daha Yapıcı Bir Sınav Sistemi

Toplantının açılışında, Arslan, ilk, orta ve liselerde milyonlarca öğrencinin karnelerini aldığını hatırlattı. Karnenin tek başına bir kriter olmadığını belirten Arslan, öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi için motive etmenin önemine dikkat çekti. 1 milyondan fazla öğrencinin sınavlara gireceğini kaydeden Arslan, "Türkiye'de öğrencilerin geleceğini bir sınava endeksleyen bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Sınav Stresi ve Alternatif Çözümler

Arslan, "Sınavdaki performans sağlık sorunları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle bir çocuğun hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, tek sınav yerine, orta öğretim süresi boyunca elde edilen başarılarla ilgili değerlendirme sistemleri geliştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Önemli Bir Merkez: Van

Van'ın 40 yıl boyunca terörle yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu şehir, terör dönemlerinde nüfusunu iki kat artırmış ve ciddi sosyal sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştır." dedi. Arslan, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde bu şehrin, sosyolojik ve demokratik yapısı ile daha önemli hale geldiğini" ifade etti.

İşçi Dayanışması ve Grev Hakkı

Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde işten çıkarılan 800'den fazla kişinin 414 gündür eylem yaptığına dikkat çeken Arslan, bu süreçte her zaman işçilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçi kıyımının sona ermesi gerektiğini belirten Arslan, toplantının, işten çıkarılan belediye çalışanları ile dayanışmayı göstermek amacıyla yapıldığını ifade etti.

İran'a Destek ve Gelecek Planları

Toplantıyı İran'ın Tebriz şehrinde yapmayı planladıklarını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle Van'a aldıklarını belirten Arslan, "İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi konusunda HAK-İŞ olarak her zaman yapıcı ve olumlu katkılar yapmaya çalıştık." dedi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti ve HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri katıldı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda konışma yaptı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda konışma yaptı.