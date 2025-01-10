HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'yı ziyaret etti. Arslan, burada yaptığı konuşmada, Medya-İş'in Anadolu Ajansı ve TRT'deki yetkili sendika olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sendikalaşmanın Önemi

Medya sektöründe 100 bine yakın çalışan olduğunu belirten Arslan, bu kişilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini anlattı. Medya sektöründeki özel kuruluşlarda gazetecilerin haklarının verilmediğini ifade eden Arslan, bunun önlenmesi için sendikalaşmanın yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Arslan, AA ve TRT'nin, çalışanlarının özlük haklarına yönelik yaklaşımıyla diğer kurumlara örnek olduğunu dile getirerek, bunun daha da gelişmesini arzu ettiklerini söyledi. Gazetecilerin 212 sayılı yasa kapsamındaki haklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Arslan, "Bütün gazeteci arkadaşlarımızı, bu sektörde çalışan bütün arkadaşlarımızı HAK-İŞ'te, HAK-İŞ'e bağlı Medya-İş Sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu sorunları birlikte aşacağız." dedi.

Sendikasız Gazetecilerin Durumu

Medya-İş Genel Başkanı Ballı da gazetecilerin iyi günde, kötü günde toplumun yanında olduğunun altını çizerek, mesleklerini hak ettikleri koşullarda sürdürebilmeleri için sendikaların önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Binlerce gazetecinin zor şartlarda görev yaptığını hatırlatan Ballı, "Aldıkları paralar genellikle açlık sınırının altında kalıyor. Çalışma saatleri uzun ve bazen gündelik çalışma süresi 20 saati buluyor." dedi.

Ballı, Basın Kanunu'nun sektördeki pek çok sorun karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Sektörün en büyük sendikası olmalarına rağmen iş kolunda yalnızca yüzde 13'ünde örgütlü olduklarını söyleyen Ballı, geride kalan on binlerce meslektaşının sendikasız olduğunu vurguladı. "Medya patronlarını, çalışanların sendikalılaşılması konusunda insafa davet ediyoruz." diyen Ballı, insani ücretler verilmesi çağrısında bulundu.

Arslan, konuşmaların ardından mesleğini ifa eden basın mensupları adına Ballı'ya gül demeti hediye ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ballı da Arslan'a Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parasını armağan etti. Arslan, daha sonra programı takip eden basın mensuplarına gül dağıttı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'yı ziyaret etti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'yı ziyaret etti.