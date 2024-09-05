HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Vergi ve Çalışma Koşullarına Dair Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Vergi Tartışmalarını Değerlendirdi

Geçtiğimiz günlerde İzmit Anıtpark’ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" etkinliğinde, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı işverenlerin tepkilerini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yayılan istifa söylentilerini eleştirdi.

Emekçiler, Krizden En Çok Etkileniyor

Ülkenin son dönemde ciddi bir kriz süreci yaşadığını vurgulayan Arslan, bu süreçte en büyük mağdurun emekçiler olduğunu ifade etti. Arslan, "Yüksek vergi, hepimizin belini büküyor. Ocak ayında 100 lira kazandığımızda, Temmuz’a kadar bu rakam 88 liraya düşebiliyor. Enflasyon kaybı hariç, bu sürekli böyle devam ediyor. Yıl sonunda bu gelir 60 liraya düşerse, kimse bununla geçinemez," şeklinde konuştu.

Vergi Adaleti ve Çalışma Koşulları

Yükselen vergi taleplerinin haksız olduğunu belirten Arslan, "Vergi vermemeye alışmış olanlar, vergi ödemek istemiyorlar. Bunlar, kar hırslarıyla hareket ediyor. Vergi adaleti sağlanmalı; az kazanan az, çok kazanan çok vermeli," dedi. Ayrıca, sendikal hareketin büyümesiyle birlikte kayıt dışı istihdam oranının düşeceğini savundu.

Asgari Ücret ve Emekli Maşları Üzerine Öneriler

Arslan, çalışanların yarısının asgari ücretle çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, asgari ücretin arttığında toplu sözleşmelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekliliğini de dile getirdi: "Emekli maaşının alt limiti hiç değilse asgari ücret olmalı," dedi.

Program, katılımcılar ile çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle bir araya geldiği İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle bir araya geldiği İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle bir araya geldiği İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle bir araya geldiği İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında konuşma yaptı.