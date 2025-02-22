HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Suriye Ziyaretinde Önemli Temaslarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19-20 Şubat tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Suriye Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ve Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ile bir araya gelen Arslan, Suriye'de 60 yıllık BAAS ve Esed rejiminin yıkılmasının ardından gerçekleştirilen Suriye Devrimi için tebriklerini iletti.

Arslan, Suriye'nin özgürleşmesinin tüm coğrafya açısından umut verici bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, HAK-İŞ ve GFTU arasında uzun yıllara dayanan kardeşliğe işaret ederek, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gergin süreçlerden geçmesine rağmen sendikal ilişkilerin muhafaza edildiğini ifade etti.

HAK-İŞ'in Suriye işçi hareketine verdiği öneme dikkat çeken Arslan, talep olması halinde GFTU ve Suriye işçi hareketine yönelik gerekli kapasite geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

GFTU Genel Başkanı Al-Ahmad ise Türkiye'nin bu süreçte verdiği destek ve katkılara teşekkür ederken, "Suriye ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere duyduğumuz büyük gururu ifade etmek isteriz." dedi.

Toplantı sonunda HAK-İŞ ve GFTU arasında ikili iş birliğini içeren bir anlaşma metni imzalandı. Suriye Çalışma Bakanı Al-Kasım, Türkiye'nin Suriye halkı için ikinci vatan olduğunu belirterek, sağlık ve eğitim hizmetleri konusunda Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Yeni Suriye'nin inşası sürecinde Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Al-Kasım, Suriye'nin güvenliği ve ekonomik istikrarı için Türkiye'deki muhatapları ile iş birliği yapacaklarını duyurdu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda), 19-20 Şubat tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Arslan, burada Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ile bir araya geldi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda), 19-20 Şubat tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Arslan, burada Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ile bir araya geldi.