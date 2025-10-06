HAK-İŞ'in 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'na 4 bin 178 başvuru

HAK-İŞ'in 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'na 3 bin 214 ulusal, 964 uluslararası olmak üzere toplam 4 bin 178 fotoğraf başvurdu.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:49
Başvurular, kategoriler ve ödüller

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'na bu yıl toplam 4 bin 178 fotoğraf başvurdu. Başvuruların 3 bin 214'ü ulusal, 964'ü uluslararası kategoride yapıldı.

Konfederasyonun "Emek" temasıyla geleneksel olarak düzenlediği yarışmanın 6'ncısına başvurular sona erdi. Yarışma, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından organize edildi ve dereceye giren katılımcılara ödüller, Konfederasyonun 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kasım ayı başında Ankara'da düzenlenecek törenle verilecek.

Ödüller: Her iki kategoride birincilere 20'şer bin lira, ikincilere 15'şer bin lira, üçüncülere 10'ar bin lira, sergilemeye değer görülen eserlere ise 1500 lira ödül takdim edilecek.

Genel Başkan Arslan'ın değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyonlarının kuruluşunun 50. yılını büyük bir onur ve gururla kutlamaya başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yarım asırlık mücadele geleneğimizde, sadece sendikal hakların geliştirilmesi için değil, aynı zamanda emeğin, kültür ve sanatla buluşturulması için de özgün ve örnek çalışmalara imza attık. Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla yıllardır, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında emeğin değerini görünür kılmaya, emekçilerin hikayelerini sanatın etkili diliyle anlatmaya devam ediyoruz."

Yarışmaya, Kanada'dan İran'a, Hindistan'dan Brezilya'ya, İngiltere'den Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından fotoğraf sanatçılarının katılım gösterdiğini vurgulayan Arslan, "Rekor başvurunun olduğu yarışmamız, emeğin evrensel bir değer olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kadrajını emeğe çeviren, alın terini ve üretimin onurunu fotoğraf karelerine yansıtan tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla yalnızca çalışma hayatının zorluklarını ve emekçilerin hikayelerini değil, aynı zamanda emeğin toplum için taşıdığı değeri de görünür kıldığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

