HAK-İŞ'in Zam Talepleri: Sendikadan Kamu İşçilerine Tepki Gösterisi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Zam Görüşmelerine Eleştiri

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin zam görüşmeleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen mitingde, kendilerine önerilen yüzde 17lik zam oranının yetersiz olduğunu belirtti. Bugün açıklanan 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 olduğunu hatırlatan Arslan, "Bize aslında verilen yüzde 2 bile değil. Dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesini nasıl imzalarız?" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'in Miting Talepleri

HAK-İŞ, taleplerini duyurmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting gerçekleştirdi. 27 Şubat tarihinde HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) tekliflerini ulaştırdıklarını belirten Arslan, bu süreçte yaşanan olumsuzlukların sorumlusunun kendileri olmadığını vurguladı.

Arslan, sürecin en büyük mağdurlarının kendileri olduğunu ifade ederek, "6'ncı görüşmede yalnızca bir teklif sunuldu. Bu sistem yanlış. Kamu Çerçeve Protokolü için müzakere gerekmemektedir." dedi.

İşçilerden Tepki ve Eylem Planı

Arslan ayrıca, işçilerin önümüzdeki haftadan itibaren iş yerlerinde yemek yemeyeceklerini ve mesai bitiminde iş yerlerinden ayrılmayacaklarını açıkladı. "Bir kez daha TÜHİS'i, Bakanlığı ve hükümeti müzakereye davet ediyoruz. Kavga istemiyoruz. Ama sesimizi duymazlarsa gerekli adımları atmak zorunda kalırız." diye ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı ile Görüşme Talebi

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini ancak olumlu bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Türkiye’nin uzun zamandır büyüme gösterdiğini, istihdam oranlarının rekor seviyede olduğunu belirten Arslan, "Peki, bizim gelirlerimiz neden artmıyor?" şeklinde sordu.

İşçilerin mevcut vergi dilimi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arslan, "İlk vergi dilimi yüzde 15 iken, şimdilerde %27'ye çıkmış durumda. Paramızı almadan yüzde 12’sini vergi olarak veriyoruz. Bununla ilgili itirazlarımız var" dedi.

Adil Paylaşım Talebi

Arslan, "Bu ülkenin kaynakları ve imkanları var, adil bir paylaşım istiyoruz. Bize sunulan son rakam, büyükşehirlerde bir kirayı bile karşılamıyor. Bu ücret, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmek için yeterli değil. İş ve ücret talebimiz bu kadar basit." şeklinde sözlerine son verdi.

HAK-İŞ, taleplerini dile getirmek için konfederasyon genel merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting düzenledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon önündeki mitingde konuşma yaptı.

HAK-İŞ, taleplerini dile getirmek için konfederasyon genel merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting düzenledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon önündeki mitingde konuşma yaptı.