Hakan Ali Toker İstanbul'da: 30 Eylül'de Nardis Jazz Club'da Konser

Konser ve repertuar

Piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, 30 Eylül tarihinde İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Bugüne kadar 29 ülkede dinleyicilerle bir araya gelen ve 500'ü aşkın eser besteleyen Toker, caz vokalisti Erdem Özkan ile Nardis Jazz Club'ta sahne alacak.

Konserde sanatçı, bestelediği enstrümantal ve sözlü örnekleri beğeniye sunacak.

Katılan müzisyenler

Toker ve Özkan'a; alto saksafonda İsmail Aşkın, bas gitarda Habib Haznedar, bateride ise Hurşit Köroğlu eşlik edecek.