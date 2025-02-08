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Hakan Demir, Katar Milli Takımı ile Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:17
Hakan Demir, Katar Milli Takımı ile Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Katar Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Hakan Demir, önemli bir etkinlikte yer aldı

Başantrenör Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu yılki oylama, spor dünyasının öne çıkan anlarını değerlendirmek ve en unutulmaz kareleri seçmek amacıyla düzenlenmekte. Demir’in katılımı, Katar basketbolundaki gelişmeleri ve başarıları dünyaya tanıtmak adına bir fırsat sunuyor.

Katar Milli Basketbol Takımı'nın yurt içi ve uluslararası başarıları, Hakan Demir'in liderliğinde ivme kazanmış durumda. Bu da, oylamanın önemini bir kat daha arttırıyor.

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e...

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e...

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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