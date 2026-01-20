Hakan Fidan: "18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz" — Suriye İçin Kritik Adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu 18 Ocak mutabakatı'nı desteklediklerini belirtti. Fidan, mutabakatın tüm zorluklara rağmen hayata geçirilmesinin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye-Özbekistan İlişkilerinde Kurumsallaşma

Bakan Fidan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihî, kültürel ve jeostratejik tüm unsurları kapsayan güçlü bir zemine sahip olduğunu söyledi. Bu ilişkilerin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi aracılığıyla kurumsallaştırıldığını aktaran Fidan, "Bu konseyin hazırlık çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Ortak Stratejik Planlama Grubunun toplantısını gerçekleştirdik. Öğleden sonra da 4+4 toplantısını yapacağız. Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, İstihbarat Başkanımız ve Savunma Sanayi Başkanımız da bu mekanizmada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Fidan, bu formatın iki ülke arasında hassas konuların şeffaflık ve işbirliği ruhuyla ele alındığını gösterdiğini belirterek, ticari ve bölgesel ilişkilerin de fevkalade iyi seviyede olduğunu söyledi.

Suriye ve 18 Ocak Mutabakatı

Suriye'deki gelişmelere değinen Fidan, Türkiye'nin tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu mutabakatlara destek verdiğini vurguladı: "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz." Fidan, "Esas itibarıyla bizim için önemli olan bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır. Taraflar kendi iradeleriyle bunu kabul ettikten sonra, Türkiye olarak bazı rezervlerimiz olsa da ortak mutabakatı desteklemeyi tercih ediyoruz" dedi.

Ayrıca Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnameyle, Esad rejimi döneminde bazı haklardan mahrum bırakılan Kürtlerin kültürel ve vatandaşlık haklarının güvence altına alınmasının önemli olduğunu belirterek, bu adımın Suriye'de aidiyet ve güven duygusunu güçlendireceğini söyledi.

DEAŞ ile Mücadele ve Uluslararası Görüşmeler

Bakan Fidan, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede her zaman ön saflarda yer aldığını ve bu mücadelenin Suriye'nin yeni yönetimiyle de işbirliği içinde sürdürüleceğini ifade etti. Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sabah saatlerinde bir araya geldiklerini belirterek, Şam yönetimi, SDG ve ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Gazze Barış Kurulu ve Türkiye'nin Rolü

Gazze Barış Kuruluna Türkiye'nin kurucu üye olarak davet edildiğini hatırlatan Fidan, davete ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası bir seferberliğin öncülüğünü yaptığını vurgulayan Fidan, "Gazze'ye bir gram fayda sağlayacak, bir insanın hayatını kurtaracak her türlü çabaya Cumhurbaşkanımız sıcak bakmaktadır. Ancak Türkiye'nin menfaatleri ve uluslararası normlar da gözetilecektir" dedi.

Fidan, nihai kararın kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

(OHÖ-)

