Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanlarıyla Aile Fotoğrafı Çektirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ittifak üyesi ülkelerin temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi. Fidan, toplantı için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahındaki temaslarını sürdürüyor.

Toplantıda Ukrayna görüşüldü

Toplantıda, haziran ayında Lahey’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kararlarının uygulanması ve önümüzdeki yıl Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine hazırlık konuları ele alındı. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış planı taslağının yayımlanmasının ardından düzenlenen bu ilk dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'ya askeri destek ve barış görüşmeleri sürecinde Ukrayna'nın elini güçlendirecek tedbirler değerlendirildi.

Program, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek NATO-Ukrayna Konseyi çalışma yemeği ile devam edecek.

Fidan'ın ikili temasları

Toplantı marjında Fidan, bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

