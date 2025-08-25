Hakan Fidan Cidde'de Cibutili Mevkidaşı Omar ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Cidde kentinde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile bir araya geldi.

Toplantı ve Paylaşım

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Görüşmenin Kısa Özeti

Paylaşıma göre, Fidan ile Cibutili mevkidaşı Omar, Cidde kentinde bir araya geldi.