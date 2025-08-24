Hakan Fidan Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek

DOLAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek; gündem İsrail'in Gazze operasyonları.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine toplantıya iştirak edeceği belirtildi.

Toplantı Gündemi

Toplantının gündeminde, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı yer alıyor.

