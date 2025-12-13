Hakan Fidan: Filistin bizim pusulamız

Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı’nda değerlendirmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da bir otelde düzenlenen "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, "Denge güçleri değişiyor. Krizlerin üst üste bindiği ve birbirini güçlendirdiği bir dönemdeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmaların devam ettiği ve küresel stratejik rekabetin geniş yelpazeli etki alanlarının olduğu bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan, İslam dünyasının ekonomik ve bölgesel işbirliğinin ötesinde güvenlik savunması ve kolektif çabaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İslam dünyamızda maneviyatımızı dahi tehdit eden bir olgu var. Filistin, bizim için bir pusuladır. Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail’in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Bakan ayrıca ilişkilerin koordinasyonu ve uzun vadeli strateji vurgusu yaptı: "Bu ilişkileri koordine etmemiz zayıflıktan esnekliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Uzun vadeli bir stratejiye sahip olmamız gerekiyor. İslam dünyası, bu gibi dönüşüme ihtiyaç duyuyor ama bundan daha önemlisi birliğe ihtiyaç duyuyor."

Fidan, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne de değinerek, "Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bu işbirliğinin devamlılığı konusunda çabalar ortaya koyuyor ve çokça çalışıyor. Bu şekilde Milli Güvenlik teminat altına alınıyor. Ortak sorumluluğun bilincinde çalışıyor" diye konuştu.

Uluslararası çağrı ve barış girişimleri

Bakan, İsrail’in Filistin ve Suriye’ye yönelik saldırılarının bölge istikrarını sarstığını belirterek, "Bu kriz karşısında uluslararası toplumu birleşik bir cephe olarak hareket ettirmeye çağırdık. Aynı zamanda İslam dünyasıyla iletişim halinde olduk ki İslam dünyası, tek bir sesle çağrıda bulunsun" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Gazze konulu toplantıya da değinen Fidan, sözü Şarm El Şeyh Barış Zirvesi’ne getirdi: "Biz, sadece öfkeli hitaplarla yetinmek istemedik. Biz, aynı zamanda barış planının tüm taraflarca kabul edilmesini istedik. Dolayısıyla Şarm El Şeyh Barış Zirvesi’ni düzenledik. Ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye, çok aktif bir rol aldı, Katar, Mısır ve ABD’nin ortaklığıyla. Ateşkes, bir barış değil çünkü barış adalet gerektirir ve adalet için egemen, özgür ve yaşanılabilir bir Filistin devletinin olması gerekir."

Suriye politikası ve işbirlikleri

Suriye halkına desteğini yineleyen Fidan, "Yaşanan son olaylardan sonra biz, Suriye halkının yanında durduk ve onların özgürlük özlemine ortak olduk" dedi. Bakan, geçen sene 8 Aralık’ta Suriyeli kardeşlerin yeni bir döneme kapı açtığını belirterek, "Terörden, işgalden arınmış istikrarlı bir birleşik Suriye’nin kurulması adına ABD yönetimiyle, oradaki yerel yönetimle ve uluslararası taraflarla işbirliği kurduk" açıklamasında bulundu.

Konferanstaki konuşmasında Fidan, Türkiye’nin bölgesel sahiplenme ve cesaret eksikliğini gidermeye yönelik diplomatik çabalarını ön plana çıkardı ve İslam dünyasında birlik çağrısını yineledi.

