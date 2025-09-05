Hakan Fidan: "Filistinliler Olmadan Tartışılamaz" — Vize Krizi ve 80. BM Genel Kurulu

Hakan Fidan: "Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ay New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'da Türkiye Basın Federasyonu ziyaretinde konuşan Fidan, konunun son derece hassas olduğunu vurguladı.

Vize iptalleri ve BM prosedürü

Fidan, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu bazı Filistinli yetkililerin vize iptallerinin iki teknik boyutu bulunduğunu belirtti. Buna göre Filistin'in BM'de bir daimi temsilciliği olduğunu ve daimi temsilcinin genel kurul görüşmelerine katılabileceğini, ancak vize verilmemesi nedeniyle Mahmut Abbas'ın şahsen katılamama durumunun söz konusu olduğunu kaydetti.

Bakan, konu ilk duyurulduğunda İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi temas grubunun 7 ülke olarak ortak bir beyanla tepki verdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin girişimleri ve diplomatik temaslar

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki yönlü çalışmanın yürütüldüğünü; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde alternatif uygulamalar ve çözüm yolları üzerinde yoğun çalışma yapıldığını söyledi. Çalışmaların Cumhurbaşkanına da detaylı olarak arz edildiğini belirtti.

Bakan, Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Umman ile görüşmeler gerçekleştirildiğini, tüm aktörlerle yapılan temaslarda New York programının bozulmaması ve Filistin Devleti'nin tanınmasına dair faaliyetin sürdürülmesi yönünde ortak bir duruş görüldüğünü ifade etti.

Tanınma ve stratejik değerlendirme

Fidan, bazı Batılı ülkelerin, özellikle Fransa ve Belçika gibi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıma yönünde adımlar atacağının beyan edildiğini söyledi. Ayrıca Filistinli tarafların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere gibi iki ülkenin tanımasının öncelikli ve faydalı görülmesinden yana olduğunu aktardı.

"Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz" vurgusunu yapan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte çaba sarf ettiğini ve benzer durumların tekrarı halinde gündeme getirilecek diğer konuların da olduğuna dikkat çekti.