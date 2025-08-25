Hakan Fidan: İİT, Filistin İçin Kolektif ve Koordine Baskı Yapmalı

İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi - Cidde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının açılışında konuştu.

Fidan, Filistin halkına yönelik desteğin sürdüğünü ancak bunun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Açılış konuşmasında, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzey katılımların birlik için "güçlü bir ifade" oluşturduğunu belirtti.

Adım adım Filistin Devleti'nin tanınmasının artık geri dönülemez bir gerçek haline geldiğine dikkat çeken Fidan, bunun da tek başına yeterli olmadığı mesajını verdi.

Fidan, "Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor." diye konuştu ve ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulu oturumlarının önemine işaret etti.

Son olarak Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)