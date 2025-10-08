Hakan Fidan Paris’te Gazze Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Paris’teki Gazze toplantısına katılacak; gündemde Trump’ın 29 Eylül planı, ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm var.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 20:44
Toplantı ve gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan’ın toplantıya katılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususlar ele alınacak.

Konferans bağlamı ve katılımcılar

Toplantı, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Uluslararası Konferans"ı müteakip gelişmeleri ve bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma kararlarının yansımalarını da ele alacak.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri) birlikte; ABD, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri davet edildi.

Türkiye'nin beklentileri

Fidan’ın Paris’te yapması beklenen konuşmada, Türkiye’nin Gazze’de yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağı ve ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının ile iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik olduğunu vurgulayacağı belirtildi.

Ayrıca Fidan’ın, Gazze’nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye’nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye’nin Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.

