Hakan Fidan: Son 15 Yılda Suriye'de Tarihin En Zorlu Sınavını Verdik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı tarafından "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16’ncı Büyükelçiler Konferansının açılış konuşmasını yaptı. Fidan, Türkiye’nin krizlere karşı edilgen kalmayıp stratejik hamlelerle süreci şekillendiren bir aktör olduğunu vurguladı.

Sahada stratejik aktör

Fidan, sahada atılan adımların bölgesel ve küresel denklemde somut yansımalar doğurduğunu belirterek Türkiye’nin diplomatik aktörlüğünün bu alanda etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Vizyoner diplomasi ve yeni diplomat profili

Günümüzde ticaret, finans, enerji, teknoloji ve göç gibi alanların hibrit savaş unsurlarına dönüştüğünü ifade eden Fidan, diplomatın artık çok yönlü bir stratejist olması gerektiğini söyledi. Fidan, "Günümüzün diplomat profili, muhtelif alanlarda stratejik hakimiyet gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulundu ve vizyoner bir bakış açısıyla dünyayı okuma pratiği geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bağımsız dış politika vizyonu

Türk dış politikasının bağımsız ve milli bir vizyon üzerine inşa edildiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanının çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle; güvenlik ve refah üreten, uluslararası ticarette rekabet gücünü artıran ve küresel düzeyde özgün katkı sunabilen bir Türkiye inşa ettiklerini söyledi. Fidan, "Türkiye’nin her daim söyleyecek özgün bir sözü, masaya koyacak kendi doktrini olacaktır" ifadesine yer verdi.

Filistin ve küresel vicdan

Bakan Fidan, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananların insanlık tarihi açısından kara bir leke olduğunu belirtti. İsrail’in eylemleri karşısında Türkiye’nin küresel vicdanın sesi olduğunu söyleyen Fidan, Filistin meselesinde izledikleri ilkeli duruşun ateşkesin sağlanmasında başat rol oynadığını ve Batı başkentlerinde dahi iki devletli çözüm önerisinin kabul görmesinde Türk diplomasisinin payının büyük olduğunu vurguladı. Fidan, kalıcı barış için yolun uzun olduğunu ancak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna ve İstanbul'un arabuluculuk rolü

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına değinen Fidan, "savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmaz" ilkesini öne çıkararak savaşın diplomasi masasında sona ermesi için Türkiye’nin yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Fidan, İstanbul'un tarafların teknik düzeyde bir araya gelebildiği yegâne platform olma özelliğini koruduğunu aktardı.

Suriye: Bedel ödendi, insanlık onuru korunmuştur

Esad rejiminin devrilmesi yıl dönümünde Suriye konusuna değinen Fidan, "Geriye dönüp baktığımızda, son 15 yılda Suriye sahasında tarihin en zorlu sınavlarından birini verdik. Bunun siyasi ve ekonomik maliyetini ödedik; ancak insanlık onurundan taviz vermedik" dedi. Fidan, dönem dönem yalnız bırakıldıklarını ve bazı ülkelerin terör örgütleriyle taktiksel işbirliklerine girdiğini, fakat Türkiye’nin rotasından sapmadığını ifade etti. 8 Aralık 2024'ü Suriye halkı için yeni bir umut sayfasının açıldığı milat olarak nitelendiren Fidan, Suriye’de işler tamamlanmış değil; dış müdahalelerden arınmış, istikrarlı bir Suriye’nin bölge için büyük katma değer taşıyacağını belirtti.

Uluslararası dayanışma, Türk dünyası ve NATO Zirvesi

Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlığı devrinin 2026'da Türkiye’ye geçeceğini, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını yürüttüklerini ve Filistin bağlamında İslam dünyasının ortak vicdanını harekete geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler’de mazlumların sesi olmaya devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi reformunu sürekli gündeme getirdiklerini aktardı. Ayrıca AGİT bağlamında teşkilatın işlevsel hale getirilmesine destek verdiklerini, Feridun Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreterliği seçilmesinin Türk diplomasisinin uluslararası itibarı olduğunu söyledi.

Fidan, NATO ile ilişkilerdeki önemine de vurgu yaparak 2026 yılında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin ittifakın birlik ve dayanışması bakımından tarihi bir buluşma olacağını ve hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

